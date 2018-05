Codarts hoogleraar wint Buma Award

Alex Simu, professor of clarinet in de jazz- en wereldmuziekafdeling van Codarts in Rotterdam heeft een Buma Award gewonnen voor de beste originele compositie in documentaire, short film en telefilm. De Buma Awards zijn prestigieuze prijzen voor muziekmakers.

Simu won de prijs voor de muziek in Back to the Taj Mahal Hotel. Een documentaire waarin vijf getuigen terug gaan naar het Indiase Mumbai, waar in 2008 een terroristische aanslag plaatsvond. Simu is sinds 2015 betrokken bij het Codarts Conservatorium.

Behalve de award die Simu heeft binnengesleept, zijn er ook awards uitgereikt voor beste muziek in trailers en beste gebruik van bestaande muziek in reclame, televisie, film en online. Componist Hans Nieuwenhuijsen (28 jaar, Amsterdam) mocht de Buma Music in Motion New Talent Award in ontvangst nemen.

De awards zijn uitgereikt tijdens de achtste editie van Buma Music in Motion. Deze conferentie richt zich op het gebruik van muziek in film, games, televisie en reclame.