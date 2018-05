Drie keer meer passagiers op Katendrechts pontje

Het pontje tussen Charlois en Katendrecht vaart inmiddels een kleine acht maanden. En met succes, zegt initiatiefnemer Kamiel Verschuren: vergeleken met de eerste weken maken er drie keer zoveel mensen gebruik van het pontje.

De gratis veerpont vertrekt vanaf de voetgangersingang van de Maastunnel en op Katendrecht legt het vaartuig aan pal naast de SS Rotterdam.

Per keer kunnen er maximaal twaalf mensen mee. Onder andere op Koningsdag is het druk geweest, vertelt Verschuren. “Toen hebben we 250 mensen overgevaren.” Op een normale dag maken soms wel tachtig fietsers en 35 voetgangers gebruik van het pontje.

Drukker

“We zijn in september begonnen, zijn de hele winter doorgegaan. In januari en februari was het nog behoorlijk winderig, maar we hebben een paar hele mooie dagen gehad. En op reguliere dagen zijn we verdrievoudigd qua aantallen fietsers”, zegt Verschuren.

Hij denkt dat het nog wel drukker gaat worden de komende tijd. “De laatste drie of vier maanden is er grote kans dat de fietstunnel tijdelijk dicht gaat vanwege onderhoudswerkzaamheden, dan zal het zeker wel druk worden!”

Het schip vaart drie uur in de ochtend en drie uur in de middag. Het weekend van 2 en 3 juni en van 9 en 10 juni zal de veerpont ook varen, in het kader van Charlois Speciaal: een kunstfestival.

Schilderen

Er is voor drie jaar subsidie gegeven: na die drie jaar wordt de veerpont geëvalueerd. Voor die tijd wil Verschuren het pontje nog opnieuw schilderen - in magenta, roze, lichtblauw en donkerblauw - zodat het beter herkenbaar en bekend wordt én daarmee een eigen identiteit krijgt.

“Het is niet dat het pontje een identiteitscrisis heeft, maar hij is nog wel heel jong, hij mag nog wel een beetje baardgroei kweken”, zegt hij.