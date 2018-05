Seger (9) klaar om te schitteren in Nationale Voorleeswedstrijd

De Rotterdamse Seger van Zijl is er klaar voor: de Nationale Voorleeswedstrijd in Amstelveen woensdag. Daarin neemt hij het op tegen elf andere kinderen, die allemaal een provincie vertegenwoordigen.

Seger komt uit voor de provincie Zuid-Holland. Voordat hij zijn provincie in de finale mocht vertegenwoordigen, moest hij heel veel wedstrijden winnen . Die lange weg begon op zijn basisschool, het Pluspunt in Oud-Beijerland.

"Eerst won ik van mijn klas, daarna van mijn school, daarna de eerste en tweede regionale finale", somt Seger op. "En daarna de provinciale finale en dan nu de finale."

Jongste deelnemer

Als jongste deelnemer van de finale moet Seger van goede huize komen om te kunnen winnen. Hij weet dan ook precies waarom hij zo goed kan voorlezen. "Ik ga best goed op in het verhaal, zodat de luisteraars goed weten waar het over gaat."

In de finale leest hij een stuk voor dat hij kon voorbereiden en krijgt hij ter plekke nog een stuk om voor te lezen. Vooral dat laatste vindt Seger spannend, maar ter ontspanning nog een keer oefenen uit het boek wat hij tijdens de finale voorleest, wil hij niet. "Omdat ik die bewaar voor tijdens de finale."

Als Seger woensdagmiddag wint, mag hij zichzelf niet alleen Nationale Voorleeskampioen noemen. Hij is dan ook een jaar lang Kinderdirecteur van het Kinderboekenmuseum. In die functie mag hij meebeslissen over activiteiten in het museum.