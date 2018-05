Deel dit artikel:











Man overvallen voor zijn eigen huis in Rotterdam De man is beroofd van zijn tas.

Een man is in de nacht van maandag op dinsdag voor zijn huis aan de Claes de Vrieselaan in Rotterdam-West overvallen. Het slachtoffer werd volgens de politie meerdere keren geslagen.

De man kwam rond half twee thuis, toen hij werd aangevallen door twee mannen. Een van hen had een vuurwapen. Met zijn tas als buit vluchtten de twee zijn portiek uit. Mogelijk stond er ook nog een derde man op de uitkijk. Vanaf zijn balkon heeft het slachtoffer in totaal drie mannen zien wegrennen. Er is nog niemand opgepakt.