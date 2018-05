Deel dit artikel:











Meer dan 160 spoorboomkruipers beboet Nogal wat jongeren en forenzen gaan onder de bomen door.

De RET heeft in twee maanden 169 bekeuringen uitgedeeld aan mensen die onder de spoorbomen doorgaan bij de bovengrondse metro-overgangen in Rotterdam-Oost. Hoeveel boetes de politie daarnaast heeft uitgeschreven, is nog niet bekend.

De RET en de politie hebben sinds april extra veel aandacht voor spoorboomkruipers na klachten van metrobestuurders. In april is er nog een grote controleactie van twee uur lang geweest waarbij bijna dertig mensen een boete hebben gekregen. Een metro bij Rotterdam-Alexander schepte in februari een man: hij overleed ter plaatse. De boete voor onder spoorbomen doorgaan is 104 euro. Een op de vijf bekeurden is minderjarig. Alleen in Rotterdam-Ommoord, Zevenkamp en Oosterflank zijn nu bovengrondse metro-overgangen. Zodra de Hoekse Lijn klaar is, zullen daar ook metro’s bovengronds rijden.