Familieleden Aart Alblas vragen prominent eerbetoon voor verzetsheld

Er is al een Aart Alblas-fietsbruggetje, maar de familie van de Dordtse verzetsheld pleit nu voor een prominenter eerbetoon in de stad. Dit naar aanleiding van een verzoek van mede-Dordtenaren,

“De vernoeming van de fietsbrug hebben wij als familie zeer gewaardeerd, al vonden en vinden we tegelijkertijd deze plek te onzichtbaar en geen recht doen aan zijn betekenis voor onze stad en het vaderland. Wij roepen op om Aart zichtbaarder te maken in het collectief geheugen van de stad en zo van de Dordtenaren", zo staat te lezen in het verzoek.

Het verzoek is ingediend door de zus en neef van Aart Alblas, samen met predikant De Zeeuw van de Wilhelminakerk-Petruskapel in Dordrecht. Zij steunen het idee van Dordtenaar Kees Thies om het pleintje tussen het Lindershuis en de Hema om te dopen tot Aart Alblasplein.

Het verzoek is gericht aan de gemeenteraad van Dordrecht, nadat eerder bekend werd dat deze niets kon ondernemen zonder dat er een officieel verzoek was ingediend.

Er is meer steun voor het idee van een prominenter eerbetoon: ook het Historisch Platform en historicus Kees Weltevrede zijn voorstanders .

Aart Alblas

Geheim agent Aart Alblas is de meest gedecoreerde Dordtenaar in oorlogstijd. Hij is geboren in 1918 in Middelharnis en kwam uit een gereformeerd gezin. Alblas ging in Dordrecht naar de gereformeerde HBS en het gezin ging aan de Prinsenstraat wonen.

Al aan het begin van de tweede wereldoorlog raakte hij bij het verzet betrokken. Aart Alblas zorgde voor de verbindingen met Engeland. Zo gaf hij waardevolle militaire en politieke informatie door. Ook heeft hij dan contact met Erik Hazelhoff Roelfzema, de Soldaat van Oranje.

De Dordtenaar wordt in juli 1942 opgepakt door de Duitsers. In september 1944 sterft hij in kamp Mauthausen: hij wordt gefusilleerd.