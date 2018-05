Mogelijk explosief gevonden bij Villa Thalia Rotterdam

Voor de deur van discotheek Villa Thalia in Rotterdam is woensdagmiddag mogelijk een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) gaat onderzoek doen bij de club aan de Kruiskade.

De politie kreeg woensdag een melding dat er iets was gevonden voor de discotheek. De explosievenexpert van de politie kwam ter plaatse en schakelde vervolgens de EOD in. De EOD is onderweg om het mogelijke explosief te onderzoeken.

De politie kan nog niet bevestigen om wat voor explosief het gaat. Mogelijk gaat het om een handgranaat.

Auto's die geparkeerd staan in de garage aan de Kruiskade, mogen er voorlopig niet uitrijden.