EK-held Joey Koorevaar: 'Bijlow altijd voorbeeld voor mij geweest'

Hij is weer thuis, Joey Koorevaar, de held van Oranje onder 17 op het afgelopen EK in Engeland. Het team van coach Kees van Wonderen pakte de Europese titel en een hoofdrol was weggelegd voor de keeper uit de opleiding van Feyenoord.

Drie keer moesten strafschoppen een winnaar aanwijzen, tegen Ierland, Engeland en in de finale tegen Italië. Koorevaar pakte er in totaal vier, waarvan twee in de eindstrijd met de Italianen. En daarna was het een gekkenhuis. "Mijn telefoon was wel aan het trippen, ja", lacht de tiener.

Inmiddels, weer thuis in Ridderkerk bij zijn ouders, is wel tot hem doorgedrongen wat er is gebeurd. "Nu wel, toen we aankwamen op het vliegveld besefte ik wel dat we Europees kampioen waren geworden. Het doet heel veel met mij."

Voor Koorevaar is de titel met Oranje onder 17 het hoogtepunt uit zijn loopbaan, maar uiteraard wil de doelman meer, zoals zoveel talenten op Varkenoord. "Mijn droom is om in de Kuip te spelen", zegt hij.

Ook Koorevaar ziet dat Justin Bijlow vanuit de jeugd hard op weg is om Feyenoords eerste keeper te worden. "Hij is altijd al een voorbeeld geweest voor mij, zeker in de jeugd keek ik tegen hem op. Maar nu nog steeds, hoe hij het doet bij het eerste. Ik praat wel eens met hem. Hij is een goede keeper, hij vindt ook dat ik talent heb."