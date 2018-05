Slachtoffers vliegtuigcrash komen uit Leiden en Zevenhoven

De twee mannen die dinsdag om het leven zijn gekomen bij het vliegtuigongeluk bij Stolwijk in de Krimpenerwaard, zijn 60 en 79 jaar oud. De mannen komen uit Leiden en Zevenhoven.

Het toestel van Sand Air uit Rotterdam steeg dinsdag op voor een vlucht vanaf Rotterdam The Hague Airport. Ten zuiden van Gouda stortte het toestel neer . Wie van de twee mannen de piloot was, is nog onduidelijk. Vlak voor de crash raakte het toestel een paar boomtoppen.

Onderzoek

Over de oorzaak van het ongeluk kan de politie nog niets zeggen. "Alle scenario's houden we voorlopig open", zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk kan volgens de politie nog weken duren.

De woordvoerder zegt niet wie van de twee mannen op het moment van de crash het toestel bestuurde.

Dinsdag zijn onderdelen van het vliegtuig verzameld en zijn met 3D-camera's en met drones beelden gemaakt. Ook proberen de onderzoekers het toestel min of meer in elkaar te zetten, zodat de technische toestand bekeken worden.