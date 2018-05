Adrie Poldervaart in gesprek met Excelsior

Adrie Poldervaart heeft een gesprek gehad met de clubleiding van Excelsior om na de zomer hoofdtrainer te worden. "Ik ben in afwachting", zegt de huidige trainer van Barendrecht én fysiotherapeut van Excelsior tegenover RTV Rijnmond. "Ik weet niet wanneer Excelsior een besluit neemt, er zijn meerdere kandidaten."

De nummer elf van de eredivisie van dit seizoen is al enige tijd op zoek naar een opvolger voor Mitchell van der Gaag, die naar NAC Breda vertrekt.

Poldervaart heeft in de afgelopen jaren in het amateurvoetbal naam gemaakt. De laatste jaren bij Barendrecht, daarvoor onder andere bij Zwaluwen Vlaardingen en Spijkenisse. De oefenmeester is al jaren aan Excelsior verbonden als fysiotherapeut. Onlangs heeft Poldervaart zijn UEFA Pro opleiding met succes afgerond.

Eind april gaf Poldervaart al aan dat het een droom zou zijn om trainer van Excelsior te worden. "Ferry de Haan (algemeen directeur, red.) is één van de mensen die mij heeft geïnitieerd heeft om de cursus betaald voetbal te gaan doen. Ik ben hem daarvoor dankbaar en dan is het aan Excelsior wat ze daar mee gaan doen", zei hij destijds.