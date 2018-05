Brugwachtershuisje Prinses Irenebrug Rotterdam gekraakt

Het brugwachtershuisje van de Prinses Irenebrug in Rotterdam Hillegersberg is gekraakt. Kraker Brian Wander woont er en verkoopt er tweedehands spullen.

"Ik ben het er niet mee eens dat ze op deze plek aan de Rotte een flat willen bouwen en dat dit wordt gesloopt", zegt Wander. Of er ook echt een flat zal komen op die plek is nog niet duidelijk, maar dat het kraken van het huisje gevolgen heeft voor de brugwachter staat als een paal boven water.

De dienstdoende wachter werkt nu vanuit een keet. Daar zit geen toilet in en hij heeft geen beschikking meer over de camera's en moet nu steeds de Terbregseweg oversteken om te checken of er bootjes zijn. Hij mag niks zeggen van de gemeente. Die is volgens een woordvoerder met het gekraakte huisje bezig.

Het huisje is behoorlijk vervallen en hij is het aan het opknappen. "Er zit overal schimmel," aldus Wander. "Ik heb al stukken plafond weggehaald en ik ben aan het schilderen. Ik vind het vervelend voor de brugwachter, maar ik kan dit niet over mijn kant laten gaan."

In de buurt wordt wisselend gereageerd. Sommige buurtbewoners brengen hun oude spulletjes bij de kraker zodat hij die kan verkopen. Anderen laten weten het vooral belangrijk te vinden dat ze geen last van hem hebben. Wander blijft er zitten tot hij van de rechter eruit moet. "En het liefst voor de rest van mijn leven," lacht hij.