De romantiek van de middeleeuwse Rotterdammer

Het liefdesverhaal van Tristan en Isolde is te zien op cadeaus die Rotterdammers uit de veertiende eeuw elkaar geven. Romantiek in de Middeleeuwen!

Bij opgravingen op de plek waar nu de Markthal in Rotterdam staat, zijn zogeheten ledertrips gevonden. Dat zijn een soort pantoffels. Ze zijn van leer en er staat een afbeelding op gestempeld: de boomgaard-scene uit Tristan en Isolde.

Cees Herweijer van Archeologie Rotterdam: "Een ledertrip is een soort pantoffel of slipper die binnenshuis werd gedragen. Het bestaat uit twee aan elkaar genaaide leren zolen met daartussen een vulling van zacht materiaal, bijvoorbeeld kurk.

Ter hoogte van de wreef zitten twee driehoekige leren banden die met een metalen gesp bij elkaar worden gehouden." Ze worden door vrouwen gedragen. Op de ledertrip die in Rotterdam is opgegraven, is een scene uit de legende van Tristan en Isolde afgebeeld.

Legende



In de Middeleeuwen is het verhaal van Tristan en Isolde heel bekend. Er zijn door de eeuwen heen verschillende versies van de legende ontstaan. In het kort: Tristan is een dienaar van koning Mark van Cornwall. Tristan wordt naar Ierland gestuurd om prinses Isolde als bruid voor Mark op te halen.

Onderweg drinken Tristan en Isolde van een niet voor hen bestemde liefdesdrank waardoor een onverbrekelijke liefde ontstaat. Isolde trouwt met Mark, maar blijft Tristan ontmoeten.

Dat is bekend aan het hof en koning Mark verstopt zich in de buurt van de vaste ontmoetingsplaats bij een bron in de boomgaard. Tristan heeft dit door en maakt het aan Isolde duidelijk door niet direct op haar af te lopen.

De twee weten dat ze worden bespied en voeren een algemeen gesprek waarin ze hun trouw aan de koning uitspreken. Zo redden ze de situatie en kunnen ze hun liefdesrelatie in stand houden. Uiteindelijk eindigt het verhaal tragisch met de dood van Tristan en Isolde.

Symbolisch



"De boomgaardscene is in de late Middeleeuwen veel afgebeeld", weet Herweijer. "Deze scene krijgt een eigen symbolische lading: de geheime ontmoeting roept gevaar op, maar de geliefden weten zicht te redden, liefde overwint alles."

In de Middeleeuwen is het gebruikelijk dat de bruidegom bij het huwelijk een paar schoenen aan zijn bruid geeft. Schoenen met daarop de afbeelding van de boomgaardscene uit Tristan en Isolde zijn een liefdesverklaring waarmee de bruidegom zijn eeuwige trouw belooft aan de bruid.

Minne doet mi dolen



Op de ledertrip die in Rotterdam is gevonden, zijn Tristan en Isolde afgebeeld als twee zwanen aan weerszijden van een bron met op de achtergrond een boom. Op een band eromheen staat de tekst:. Herweijer: "Dat laat zich vertalen als: de liefde doet mij dwalen, op een blije manier. De zwanen zijn het symbool van eeuwige trouw".

Bij opgravingen in 2009 en 2010 in het huidige centrum van Rotterdam is veel leer gevonden. Het is diep in de natte bodem goed bewaard gebleven en na opgraving geconserveerd. Het gaat om (resten van) bijvoorbeeld schoenen en portemonnees en afval van schoenmakers en leerbewerkers.

Uit onderzoek blijkt dat de ledertrip met de afbeelding van Tristan en Isolde afkomstig is uit de periode 1350 -1450. In die tijd wordt de boomgaardscene veel gebruikt. De scene is ook aangetroffen op houtsnijwerk, wandkleden- en schilderingen, snuisterijdoosjes en etuis uit de 14e en 15e eeuw.

Dordrecht



Ook in Dordrecht, Leiden en Utrecht zijn ledertrips gevonden met de afbeelding van Tristan en Isolde. Het 14e eeuwse exemplaar in Dordrecht is met dezelfde stempel bewerkt als de Rotterdamse vondst. "Wellicht zijn beide tripbladen afkomstig uit de werkplaats van dezelfde Dordtse tripmaker", aldus Herweijer.