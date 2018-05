Kan pop-uprestaurant A la Plancha wel open deze zomer?

Het is maar de vraag of het populaire pop-uprestaurant A la Plancha deze zomer de deuren kan openen in Rotterdam. Het restaurant, dat al enkele zomers te vinden is op een ponton bij het Noordereiland, zou geen vergunning van de provincie Zuid-Holland krijgen.

"Je voelt je machteloos", vertelt initiatiefnemer Hans Mosselman over de beslissing. De provincie vindt de locatie van het restaurant volgens hem te gevaarlijk, omdat er wel eens een schip tegen het ponton zou kunnen varen.

"Het gevaar is zeker niet nul", zegt Mosselman. "Ik vergelijk het maar met andere gevaren. Hoe gevaarlijk is nou zoiets? Thuisblijven is ook een risico; alles is een risico."

Pop-up

De eerste vijf jaar had A la Plancha een pop-upvergunning. "Toen was het niet zo gevaarlijk dat ze ons gesloten hebben. De regels zijn nu wat aangescherpt en daar hebben we nu ook mee te maken", legt Mosselman uit.

De regel waar A la Plancha nu tegenaan loopt, is het feit dat de bestemming van een locatie en het gebruik van de locatie overeen moeten komen. Het ponton waarop het restaurant staat, maakt deel uit van de oude spoorbrug bij het Noordereiland. Als het als restaurant wordt gebruikt, komt dit niet overeen met waar het ponton voor bedoeld is.

"Ik ben vooral gefrustreerd", zegt Mosselman. "Het is een proces dat je nauwelijks kan beïnvloeden." A la Plancha is - afhankelijk van het weer in de zomer - zo'n vijftig tot tachtig dagen open per jaar. Door deze beslissing kon het restaurant al zeker twaalf dagen niet open.

En dat kost geld. "Dat loopt al wel tegen de zes cijfers, ja", zegt Mosselman. "Als ik vandaag die vergunning krijg, betekent dat niet dat ik morgen al open kan. Ik kan dus wel zeggen dat de helft van het seizoen er al op zit."

Dat raakt ook het personeel: "Al die mensen die eigenlijk aan het werk hadden moeten zijn, zitten nu thuis en vragen wanneer ze weer aan de slag kunnen."

Mosselman zit zelf niet om tafel met de provincie. "De gemeente doet dat. Ik ben een soort toeschouwer. Af en toe krijg ik te horen of er iets is uitgekomen, en dat is tot op heden niks."