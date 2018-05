Justitie eist vier maanden cel voor rellen bij bekerfinale 2016

Justitie wil dat een FC Utrecht-supporter vier maanden de cel ingaat voor het gooien van brandende fakkels naar doelman Kenneth Vermeer van Feyenoord. De 31-jarige man deed dat tijdens de bekerfinale van 2016.

Feyenoord eist ook een schadevergoeding van 1150 euro als vergoeding voor de beschadigde grasmat. De advocaat van de man heeft gevraagd de celstraf om te zetten in een taakstraf.

Volgens de Utrechtfan, woonachtig in Rotterdam, had hij niet de intentie Vermeer te raken. "Ik gooide met een lullig oogje en hij stond op de rand van het strafschopgebied. De mensen om mij heen en ik zelf liepen meer gevaar dan Vermeer."

Op camerabeelden is te zien dat de man gooit, maar niet op welke afstand Vermeer toen stond. Justitie denkt dat de man onder invloed van drank en drugs was. Dat zou voor veel Utrechtfans hebben gegolden die dag.

Opgefokt

Officier van justitie Van den Berg:"Een ervaren ME'er, die ook les geeft op de politie-academie over dit soort geweld, zei dat hij zo'n opgefokte sfeer onder de Utrecht-aanhang zelden had gezien. Het gebruik van drank en drugs maakte hij op uit hun rooddoorlopen ogen en grote pupillen."

Negen van hen stonden woensdag ook in Rotterdam terecht. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan geweld tegen Feyenoordsupporters, stewards, de politie én tegen de eigen aanhang. De strafeisen varieerden van celstraffen tot taakstraffen.

In de meeste gevallen hadden camerabeelden tot hun aanhouding geleid. Een supporter betwistte dat hij een andere fan had geslagen, ook al voelt de man zichtbaar aan zijn tanden na de klap. "Misschien had hij wel patat op en zat er een stukje tussen zijn tanden."

Geen hooligan

Niet elke supporters kon zich daarin vinden. De reactie van een van hen: "160 uur (taakstraf - red), sjongejonge. Dat is vier weken werken. Weet je wat mij dat kost? Kan ik geen boete krijgen? Ik ben geen hooligan."

Donderdag moeten ook drie Feyenoordsupporters zich voor de rechter verantwoorden voor geweld tijdens de bekerfinale. Alle verdachten hebben reeds van de KNVB een stadionverbod gekregen.

De rechtbank doet op 8 juni uitspraak in alle zaken.