Barendrecht heeft last van 'seksrecreatie' bij trimbaan

Het is een mooi stukje groen in Barendrecht, de trimbaan langs de Oude Maas. Maar veel Barendrechters komen er liever niet meer. Het wordt gebruikt als homo-ontmoetingsplek en dat zorgt voor de nodige overlast.

Jonathan Vrijman van de lokale partij Echt voor Barendrecht vindt dat daar iets aan gedaan moet worden. “We krijgen klachten binnen over zichtbare seksuele handelingen, naaktrecreatie, potloodventen en rondslingerende condooms. Dat kan gewoon niet in dit gebied.”

De trimbaan wordt veel gebruikt door hardlopers en mensen die hun hond uitlaten. Maar ook kinderen spelen er. “Ik word wel eens aangesproken”, vertelt een hardloper. “Ik voel me niet onveilig, maar ik kies wel bewust een andere route.”

Speciale zone

Het Kralingse Bos in Rotterdam had te maken met dezelfde problemen. Daar is jaren geleden een speciale homo-ontmoetingsplaats aangewezen. “Of dat hier ook een optie is, weten we nog niet. Dat moeten we dan onderzoeken. De overlast tegengaan heeft nu onze prioriteit”, aldus Vrijman.

Het EVB-raadslid stelde vragen aan het college en kreeg van de wethouder te horen dat er gehandhaafd wordt, maar dat er nog geen boetes zijn uitgeschreven. “Daar ligt wat ons betreft toch echt wel een kans. Dit moeten we strenger aanpakken.”

Vrijman benadrukt dat hij niet tegen homo-ontmoetingsplekken in het algemeen is. “Het gaat puur om de overlast en de klachten. Deze plek is gewoon niet geschikt.”