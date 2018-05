Nog veel vragen over Nieuw-Kralingen

Een nieuwe wijk met achthonderd woningen aan het Kralingse Bos, waarvan 80 procent in het dure segment. De nieuw te bouwen wijk Nieuw-Kralingen in Rotterdam zorgde woensdagochtend voor veel discussie tussen Leefbaar-wethouder Simons en de commissie Ruimtelijke Ordening van Rotterdam.

In de nieuwe wijk komen onder meer woningen van meer dan 500 duizend euro . Vooral dat type woningen leidt tot veel vragen bij linkse partijen. “De wijk moet diverser”, vinden onder meer Denk, SP en Partij voor de Dieren.

Wethouder Simons brengt daar tegenin dat er ook voor de hoge inkomens in Rotterdam gebouwd moet worden. Nieuw-Kralingen is volgens hem een van de weinige plekken waar ruimte is voor het hele hoge segment. “Anders vertrekken deze mensen naar Lansingerland of naar Zuidplas.”

D66-raadslid Chantal Zeegers wist de wethouder nog wel te overtuigen om te onderzoeken of er meer huizen gebouwd kunnen worden in de prijsklasse 250 duizend tot 400 duizend euro. “Zodat ook jonge gezinnen met een goede baan daar kunnen wonen en er niet alleen maar woningen van een miljoen zijn.”

Nieuw-Kralingen komt op een steenworp afstand van een aantal metaalbedrijven . De bewoners van de nieuwe wijk kunnen daar overlast van krijgen, waarschuwde een advocaat namens deze bedrijven. Zij zijn bang voor schadeclaims.

“De nieuwe bewoners krijgen bij het tekenen van hun contract uitgebreid te horen dat er geluidsoverlast zal zijn”, reageerde wethouder Simons daarop. “Wel komen er geluidsschermen langs de A20 en worden de gevels zo gemaakt dat ze er zo min mogelijk last van hebben.”

Bouwen, bouwen, bouwen

De wethouder stoort zich aan alle bezwaren die er zijn in de commissie. “Ik hoor steeds dat we als stad moeten bouwen, bouwen, bouwen. 'Maar niet hier natuurlijk wethouder, want er staan bomen of bedrijven.'”

Een gevoel dat raadslid Pascal Lansink van de VVD herkent. “We willen groeien als stad, dus moeten echt nadenken hoe we hiermee omgaan. Anders gaan we steeds deze discussies krijgen en dat zorgt voor onnodige vertraging. Dat moeten we niet hebben.”

Op 14 juni beslist de gemeenteraad over de plannen voor Nieuw-Kralingen. De verwachting is dat een meerderheid instemt met de plannen voor de nieuwe wijk.