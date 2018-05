'Woningprijzen Rotterdam-Zuid met ruim 30 procent gestegen'

De huizenprijzen in Rotterdam-Zuid zijn het afgelopen jaar flink gestegen. "De afgelopen maanden zien we een stijging van 30 tot 40 procent", zegt Daan Kardol van makelaarskantoor Zuidstad Makelaars.

In 2017 verkocht het makelaarskantoor 471 woningen. Dat zijn vrijwel allemaal bestaande huizen op Rotterdam-Zuid. "Het centrum van de stad is voor veel mensen onbetaalbaar", vertelt Kardol. "Daardoor wordt de vraag naar woningen op Zuid steeds groter."

Vooral beleggers

Volgens Zuidstad Makelaars komt de helft van de woningen die ze verkopen in handen van beleggers. "Beleggers kunnen de huizen meestal kopen zonder voorbehoud van financiering", vervolgt Kardol. "Die hebben het geld gewoon op de plank liggen."

"Dat geldt niet voor starters. Die moeten vaak weken wachten voor de hypotheek rond is. De verkopende partij wil vaak snel zekerheid en gaat in zee met een belegger."

Keerzijde

Toch heeft de oververhitte woningmarkt ook een keerzijde. "Er is nu aanzienlijk minder aanbod", aldus de makelaar. "We verkopen daarom ook minder huizen dan voorheen."

Kardol neemt ons mee naar een bezichtiging van een benedenwoning aan de Katendrechtse Lagendijk. Een gerenoveerd huis van 43 vierkante meter met een tuin. "Twee jaar geleden verkochten we dit huis misschien voor 85 duizend euro", vertelt Kardol. "Nu komt het op de markt voor 125 duizend euro. Als de stijging zo doorgaat, zou je het over vijf jaar kunnen verkopen voor 160 duizend euro."

Overbieden

Tientallen bezoekers tijdens een open huis; Kardol kijkt er niet meer van op. "Laatst verkochten we een appartement in Rotterdam-IJsselmonde. Dan hebben we dertig aanmeldingen en staat de hele straat vol met mensen."

Ook overbieden is volgens Kardol in de meeste gevallen noodzakelijk. "Dat is wel sterk afhankelijk van het segment", vervolgt de makelaar. "Het overbieden kan variëren tussen 5 en 30 duizend euro."

