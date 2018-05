Statushouder met Eigen Baas-diploma opent taartenwinkel

De eerste vluchtelingen die in Rotterdam hun leven weer op de rails proberen te krijgen en een bestaan op te bouwen hebben dankzij het Albeda Eigen-Baas-Diploma-pilotproject een eigen zaak op 't trit gekregen.

De Armeense Melanya en haar uit Afghanistan gevluchte man Abu hebben dankzij de medewerking van diverse ministeries waaronder ide van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en inspanningen van de gemeentelijke overheid als eerste een catering- en taartwinkel aan de Wolphaertsbocht op zuid kunnen openen.

Van de 13 spoedcursusdeelnemers die Vluchtelingen Werk Nederland bemiddeld heeft, hebben er inmiddels 5 een eigen bedrijfje in het Rotterdamse en een Syrische vrachtwagen-importeur vond een mooi werkterrein op het Zeeuwse eiland Tholen.

Van Zwolse kredietverstrekker Qredits kreeg Melanya voor haar businessplan een zachte starterslening van 8000 euro.

De nieuwe 'Eigen Baas Diploma'- statushouderscursus is afgelopen week gestart en het is de bedoeling dat vanwege het pilot-succes het initiatief nu in heel Nederland navolging gaat vinden....

Vlogteling Jack F Kerklaan deeld in de geneugtheugtelijke feestelijkheden van de zielsgelukkige Melanya en haar familie die pas sinds 7 jaar als gezin herenigt zijn met elkaar....