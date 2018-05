Chris Garia getransformeerd van honkballer naar veelbelovende sprinter

Chris Garia heeft maandag in Tilburg de EK-limiet voor de 100 meter sprint gehaald. De 25-jarige atleet van Rotterdam Atletiek was tot voor kort nog succesvol honkballer, maar transformeerde in slechts één jaar tijd naar een veelbelovende sprinter. Zo won hij dit jaar bijvoorbeeld ook het NK indoor (60 meter) en troefde hij daar onder andere Churandy Martina af.

De atleet uit Curaçao heeft daarom absoluut geen spijt van zijn switch naar atletiek, zeker niet na het behalen van de EK-limiet in Tilburg. "Dat was mijn eerste honderd meter van het jaar. Dat ging goed en ik ben blij dat ik het EK gehaald heb."

Europees Kampioenschap

Wat hij op het EK in Berlijn, wat van 7 tot en met 12 augustus wordt gehouden, moet verwachten, weet de atleet nog niet. "Als ik iets doe, doe ik het voor honderd procent. We hebben eerst een NK en daar moeten we op plek één, twee of drie eindigen. We weten op het EK nog niet precies wat er gaat gebeuren. Maar natuurlijk wil ik op het podium, op de eerste plek."

Het bijzondere aan de prestaties van de loper uit Curaçao, is dat hij zich pas vanaf zijn 23e ging focussen op atletiek. De volgende stap is voor hem de Olympische Spelen. "Dat is over twee jaar, dat wil ik natuurlijk. En dan wil ik in de finale komen. We gaan kijken wat er gaat gebeuren."

Meer armen gebruiken

Dan moet er volgens Garia nog wel wat gebeuren. "Ik moet mijn handen meer gebruiken. Ik loop een beetje netjes. Ze zeggen wel eenstegen meEn mijn voet moet ik iets steviger houden. Een paar kleine dingetjes moet ik gaan fiksen."

En dan is alles mogelijk. "Op de 100 meter ga ik in mijn hart voor het wereldrecord, maar we gaan het zien."