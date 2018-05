Deel dit artikel:











Vergunning niet verlengd? Sluit de deuren maar! Foto: restaurant de Jong

Jim de Jong kwam woensdagavond voor een nare verrassing te staan. De eigenaar van restaurant De Jong in de Rotterdamse Raampoortstraat kreeg stadswachten over de vloer, die hem vertelden dat hij vanaf donderdag niet open mag. De reden? Zijn vergunning is verlopen.

"We mogen morgen niet open van stadswacht Rotterdam omdat - zonder enkel bericht van de gemeente - onze exploitatievergunning is afgelopen", zegt de ondernemer op Facebook. "We hebben een nieuwe of tijdelijke nodig, want we hebben al heel veel reserveringen opstaan komende dagen!" De Jong is naarstig op zoek naar iemand die hem uit de brand kan helpen. Bij de gemeente zelf waren alle loketten woensdagavond gesloten. Als het restaurant niet open kan, moet hij reserveringen afbellen en heeft hij geen inkomsten.