Bijna blinde zwemmer traint iedere dag voor EK in Dublin

Rogier Dorsman in het zwembad in Zwijndrecht

Hij ziet bijna niets meer en toch wil zwemmer Rogier Dorsman uit Heerjansdam naar de Paralympische Spelen in Tokio. De 18-jarige Rogier werd op zijn dertiende van het ene op het andere moment slechtziend. Het zwemmen werd zijn uitlaatklep en zo kon hij omgaan met de slechte prognoses die hij van doktoren kreeg.

"Zijn zicht neemt nog steeds af en daarom is het zo fijn dat hij zoveel plezier heeft in het zwemmen en gewoon iedere dag kan genieten", zegt zijn moeder.

Het lijkt erop dat de droom van Rogier werkelijkheid kan worden. Hij heeft zich geplaatst voor de Europese Kampioenschappen Parazwemmen deze zomer in Dublin. Volgend jaar hoopt hij mee te doen aan het WK Parazwemmen in Maleisië.

Rogier traint inmiddels iedere dag in Zwijndrecht of Amersfoort om zijn droom waar te maken. Dat doet hij samen met zijn ouders die hem begeleiden bij het zwemmen. Vader en moeder staan ieder aan een kant van het zwembad met een stok. Wanneer Rogier bijna bij de kant is geven ze hem een tikje met de stok op het hoofd of de rug. Op deze manier weet Rogier dat hij bijna moet keren.

In Dublin doet Rogier mee op twee afstanden: de 400 meter vrije slag en de 200 meter wisselslag. Het EK in Ierland is van 13 tot en met 19 augustus.