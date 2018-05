Vier ontwerpen voor standbeeld Willem van Oranje

Dordrecht krijgt een standbeeld van Willem van Oranje. De gemeente heeft vier kunstenaars geselecteerd, die een ontwerp mochten maken. Die zijn vanaf donderdag te zien in museum Hof van Nederland.

In het Hof begon in 1572 de opstand tegen de Spanjaarden en werd Oranje tot stadhouder gekozen. Het standbeeld voor Willem de Zwijger, zoals z'n bijnaam luidt, komt op een steenworp afstand, op de hoek van Hofstraat, Nieuwstraat en Statenplein.

De Vader des Vaderlands staat al op tal van plekken, van Den Haag en Breda tot Antwerpen en Parijs, maar nog niet in Dordt. En dat moet veranderen, vindt de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting. Die financiert het beeld dan ook.

Onomstreden is de komst van het beeld in Dordt bepaald niet. De beroemdste zonen van de stad, de broers Johan en Cornelis de Witt, werden in 1672 vermoord door het Haagse gepeupel en Willems kleinzoon zou de kwade genius daarachter geweest zijn.

Onze huidige Koning Willem-Alexander opende in april 2015 het Hof van Nederland door het ondertekenen van een moderne vertaling van de notulen van de Statenvergadering uit 1572. Hierin werd onder meer de vrijheid van godsdienst vastgelegd.

De ontwerpen voor het Dordtse beeld zijn gemaakt door Pieter Laurens Mol, Arie Schippers, Johan Tahon en Anne Wenzel. Conservator stadsgeschiedenis Marianne Eekhout vertelde in het Dordrechts Museum woensdagavond meer over de band tussen Van Oranje en Dordrecht.

De keuze voor het uiteindelijke beeld is in handen van een jury onder voorzitterschap van cultuurwethouder Piet Sleeking. Bezoekers van het museum kunnen tot 1 juli stemmen. Hun uiteindelijke voorkeur telt mee als één jurystem.