RijnmondExamenkoorts (10): De laatste loodjes? Niet voor iedereen!

De finish van de examens nadert. Sommige scholieren zetten donderdag al een dikke punt achter de periode van leren, leren, leren. Anderen moeten nog even doorbijten en zijn dinsdag pas klaar.

De vakken die havo-leerlingen nog te verhapstukken krijgen?



Dat betekent dat vooral leerlingen met de beta-profielen Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek de komende dagen nog hard aan de bak moeten.



Donderdag staat voor de havo-scholieren wiskunde op het programma. Vwo'ers buigen zich op hun beurt over aardrijkskunde en natuurkunde. Ook veel vmbo-leerlingen schuiven vandaag in de examenbanken. Zowel het examen dans en drama als voertuigentechniek, transport en logistiek en natuur-scheikunde worden vandaag gemaakt.

Havo'er Tim van den Torren uit Capelle aan den IJssel kan donderdagmiddag aan zijn examen wiskunde A beginnen. "Dat is voor mij niet moeilijk. Ik denk dat het vooral gaat over groeifactoren en groepen vergelijken."

Een goed gemaakt examen kan Tim ook wel gebruiken. Woensdag dacht hij dat z'n examen Management en Organisatie heel goed ging, maar bij het online nakijken viel dat toch wat tegen.

"Ik kwam uit rond de 5,5, dat was toch wel een tegenvaller. Hoewel ik van te voren al blij was als ik een voldoende zou halen, dus als het uiteindelijk een 5,5 is, ben ik tevreden."

Met de finish in zicht slaat de moeder van vwo'er Jelle alvast een brug tussen twee werelden.



Hoe zijn jouw eerste examens gegaan? Kijk jij elke dag de examens na, of durf je dat niet aan? Praat met ons mee! Gebruik de hashtag #RijnmondExamenkoorts in je posts of Twitter, Facebook en Instagram en wie weet zie jij jouw berichten terug in onze examenblogs.