'Burgemeester verantwoordelijk voor openbare orde, maar niet over rug ondernemer'

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) stapt naar de landelijke en lokale politiek op een noodfonds op te zetten voor horecabedrijven, die de deuren moeten sluiten vanwege geweld rond de zaak. Bedrijven blijven volgens de brancheroganisatie nu vaak langer dicht om de openbare orde te beschermen.

"​We snappen dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de openbare orde, maar niet over de rug van de ondernemer", verklaart Rober Willemsen, voorzitter van de branchevereniging KHN.

"Het kan niet zo zijn dat een individuele ondernemer de dupe wordt van het algemene belang."

Niets te maken met geweld

Woensdag is er nog een mogelijk explosief gevonden op de stoep bij discotheek Villa Thalia. Eerder moesten ook Club Vie en Café Playa al tijdelijk dicht en Club BLU is inmiddels een half jaar dicht

Horecabedrijven worden vaak voor langere tijd gesloten, terwijl eigenaren niets met het geweld rond hun zaak te maken hebben .Ze lopen door de tijdelijke sluiting inkomsten mis. Het noodfonds zou dat kunnen compenseren.

"We willen dat voor de ondernemers die het onterecht treft,

die uitzondering gemaakt wordt", zegt Willemsen.

Tijdelijke sluiting

Een tijdelijke sluiting na een geweldsincident vindt de KHN niet vreemd. In die periode moet onderzoek gedaan worden. "Daar moet zo snel mogelijk gekeken worden of er op basis van feiten of het verleden betrokkenheid van de ondernemer zichtbaar is."

Als daarna besloten wordt om de zaak gesloten te houden vanwege de openbare orde, dan moet de ondernemer naar het fonds kunnen stappen. De KHN wil dat dit fonds door de overheid gevuld wordt.

"Of dat landelijk of lokaal gebeurt, omdat de besluitvorming erover lokaal plaatsvindt, is ons om het even."