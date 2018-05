Deel dit artikel:











Daklozenopvang in alle grote steden slecht geregeld

De daklozenopvang is niet alleen in Rotterdam, maar ook in de andere drie grote steden niet goed geregeld. Vooral een tekort aan woonruimte en een gebrek aan passende ondersteuning zorgt voor veel problemen.

Dat komt uit een onderzoek van de gezamenlijke rekenkamers van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Doordat het lang duurt voordat er woonruimte beschikbaar is, verblijven de dak- en thuislozen in tijdelijke woonvoorzieningen. Begin mei werd al bekend dat dit in Rotterdam voor problemen zorgt . Volgens het gezamenlijk onderzoek van de Rekenkamers spannen de steden zich wel in om de opvang te verbeteren, maar slagen ze er bij veel dak- en thuislozen niet in om passende ondersteuning te bieden. Ook delen de gemeenten te weinig kennis en ervaring. Gemeenteraden worden bovendien onvoldoende geïnformeerd, waardoor ze niet kunnen sturen op de keten van maatschappelijke opvang.