Donderdag in Bureau Rijnmond: overval en autoinbraken

In Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond, wordt donderdag aandacht besteed aan diefstal, een overval en getuigenoproepen.

Boekhandel Sanders in Ridderkerk werd 12 februari overvallen. De overval werd gepleegd door een man die aan de eigenaar van de boekwinkel vroeg een chocoladereep in te pakken. Natuurlijk deed de medewerker dat, maar ineens stond de ‘klant’ naast hem en dat was niet om te helpen inpakken.

Diefstallen uit auto's

Begin februari zijn acht auto's opengebroken op de Ravense Hoek in Hellevoetsluis. De daders wisten de auto’s die een keyless entrysysteem hadden zonder schade open te maken en van het alarm af te halen.

Maar de schade in de auto’s is er niet minder om. De beelden werden al eerder in Bureau Rijnmond getoond, maar er is nog geen aanhouding gedaan.

Getuigenoproepen

In verschillende zaken, die deze week in Bureau Rijnmond worden getoond, worden getuigen verzocht zich te melden.

Dat is het geval bij een gestolen waterscooter in Hoek van Holland en bij een ongeval met een watertaxi. Ook worden de eigenaren van gestolen fietsen gezocht en de bestuurder van een donkere Daihatsu Terios.

Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17:20 uur te zien op TV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17:00 uur. De onderwerpen zijn ook te zien op Rijnmond.nl.