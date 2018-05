Mogelijk extra plekken Feyenoordsupporters tijdens JC Schaal

PSV bekijkt de mogelijkheid om extra Feyenoordsupporters toe te laten bij het duel om de Johan Cruiff Schaal. De Eindhovense club verwacht dat de belangstelling voor de wedstrijd groot zal zijn onder Het Legioen en wil daarom het uitvak eenmalig uitbreiden tot 4.600 plekken.

Normaal gesproken kunnen er 1.600 mensen in het uitvak van het Philips Stadion, maar PSV gaat onderzoeken of er 1.500 tot 3.000 extra supporters bij kunnen. PSV gaat donderdag overleggen met alle betrokken partijen om te kijken of de uitbreiding veiligheidstechnisch haalbaar is. De Eindhovense club gaat in gesprek met afgevaardigden van Feyenoord, de KNVB, de gemeente Eindhoven en de politie.

Het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen bekerwinnaar Feyenoord en landskampioen PSV wordt afgewerkt op 4 augustus.