Podcast Curaçao Neptunus: aflevering 2

De tweede aflevering van de maandelijkse podcast over de Rotterdamse honkbalclub Neptunus staat nu online. Deze podcast van een uur wordt gepresenteerd door Radio Rijnmond-journalist Anton Slotboom, zelf groot honkballiefhebber.

Aflevering twee staat in het teken van de daverende seizoensstart in de competitie, waarin Neptunus lange tijd ongeslagen bleef. Voorzitter Geoffry Kohl, veteraan Shaldimar Daantji, Amerikaan Gregory Muller, Ruud van Os van TV Rijnmond komen daar uitgebreid over aan het woord.

"Vorig jaar werd Neptunus Europees en Nederlands kampioen," zegt maker Anton Slotboom. "Dat was een geweldige prestatie. Ik was erg benieuwd naar de seizoensstart dit jaar. Die blijkt geweldig: Neptunus maakt de favorietenrol helemaal waar. Het mooie is: er zit nog rek in. Neptunus wordt steeds beter."

"Voor onze honkballers breekt bovendien nu een spannende maand aan", vervolgt Slotboom. "De strijd om de Europa Cup, die wordt gespeeld in eigen stadion, belooft veel. In deze vorm is Neptunus absoluut kanshebber om opnieuw de beste van Europa te worden. Uiteraard hebben we het daar over in deze aflevering. Want hoe mooi zou het zijn als Neptunus deze prijs in eigen huis weet binnen te slepen?''

Aflevering twee van de maandelijkse podcast over Neptunus is hier te beluisteren: