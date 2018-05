Deel dit artikel:











Drijvend benefietgala op Kralingse Plas is uitverkocht

Een groot drijvend benefietgala op de Kralingse Plas in Rotterdam is helemaal uitverkocht. Meer dan 360 gasten zamelen zaterdag op een groot ponton geld in voor speeltuinen in de stad.

Voor de 36 beschikbare tafels is minimaal 5 duizend euro betaald. In ruil daarvoor krijgen de gasten een diner en treden onder anderen Do, Hans Dulfer en The Gibson Brohters op. Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb maakt zijn opwachting. Aboutaleb

Het gala is een idee van Aboutaleb, vertelt organisator Herman Vaanholt. "Ik zat ooit eens met hem op een ander gala toen hij zei dat hij iets zou willen organiseren voor projecten waar hij moeilijk budget voor kan krijgen. Het soort projecten die opeens opkomen als de budgetten al verdeeld zijn." Het gala is een idee van Aboutaleb, vertelt organisator Herman Vaanholt. "Ik zat ooit eens met hem op een ander gala toen hij zei dat hij iets zou willen organiseren voor projecten waar hij moeilijk budget voor kan krijgen. Het soort projecten die opeens opkomen als de budgetten al verdeeld zijn." Het geld dat zaterdag wordt opgehaald wordt gebruikt om speeltuinen op te knappen of uit te breiden. De stichting Rotterdam Mooier Maken bepaalt samen met de gemeente welke speelplaatsen aan de beurt komen. Lunchen met een prins

De belangrijkste bron van inkomsten is de veiling waar gasten van het gala aan kunnen meedoen. Vaanholt: "De meeste dingen krijgen we gratis. Voor andere dingen moeten we een klein bedrag betalen." De belangrijkste bron van inkomsten is de veiling waar gasten van het gala aan kunnen meedoen. Vaanholt: "De meeste dingen krijgen we gratis. Voor andere dingen moeten we een klein bedrag betalen." De items variëren van sieraden tot bijzondere uitstapjes zoals een lunch op het paleis van de Jordaanse prins in Jordanië. Wie wil mee bieden, moet voor de bijzondere items wel diep in de buidel tasten. "Maar", zegt Vaanholt aansporend, "je kunt al vanaf een paar honderd euro meedoen. We willen ook graag dat iedereen meedoet." Ook mensen die niet naar het gala gaan kunnen meedoen met een stille veiling. De organisatie mikt op een totaalopbrengst van 250 duizend euro.