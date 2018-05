Deel dit artikel:











Rotterdam krijgt nieuwe wolkenkrabber op Coolsingel Het oude postkantoor op de Coolsingel - Foto: archief

Het postkantoor op de Coolsingel in Rotterdam krijgt een toren van 150 meter hoog. Het nieuwe pand komt te staan aan de kant van het Rode Zand, schrijft het Rotterdams college donderdag in een brief aan de gemeenteraad.

Het monumentale postkantoor staat al meer dan tien jaar leeg. Eigenaar en ontwikkelaar OMNAM Investment Group wil naast een toren ook woningen, een hotel, horeca en winkels in het gebouw zetten. Het college onderschrijft de plannen voor de herontwikkeling. "Naast dat dit beeldbepalende rijksmonument een nieuwe toekomst verdient en velen daar ook naar uitkijken, is het tijd om van dit gebouw op deze prominent plek weer een bronpunt van vitaliteit te maken." OMNAM heeft een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Eind deze maand buigt de commissie voor Welstand en Monumenten zich over het voorstel. Mensen die bezwaar hebben kunnen binnenkort nog een zienswijze indienen.