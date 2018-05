Oud-Beijerlandse bierbrouwers: 'Het is een beetje onze mancave'

De Week van het Nederlandse Bier is voor drie Oud-Beijerlandse vrienden dit jaar extra bijzonder. Voor het eerst kunnen zij genieten van hun eigen biertje uit hun eigen brouwerij, Het Nieuwe Ketelhuis.

Een uit de hand gelopen hobby van de drie mannen resulteerde in de brouwerij. "We hadden een paar keer bier gebrouwen en dat wilden we vaker doen", vertelt Paul van der Waal.

Thuis was daarvoor alleen niet genoeg plek en dus huurden ze een pand. Toen ging het pas echt 'mis'. "Op een gegeven moment hadden we best veel bier gebrouwen, er stonden dertig kratten. Nu lust ik best een biertje, maar dertig kratten speciaalbier, daar doe ik toch wel even over."

Daarom gaven ze het bier weg aan collega's, familie en vrienden. Ook bevriende horeca-ondernemers kregen een flesje mee en die zagen daar wel brood in volgens Van der Waal. "Die vonden het wel interessant, zo'n biertje uit de regio."

De mannen maken serieus werk van hun brouwerij: ze brouwen maandelijks naar eigen recept zo'n 150 liter bier in drie verschillende smaken. Maar ze zeggen hun baan nog niet op. "We doen het ernaast, het is ook een beetje onze mancave."

De Week van het Nederlanse Bier wordt dit jaar voor de zevende keer georganiseerd. Van 24 mei tot en met 3 juni 2018 organiseren bierbrouwerijen door het land allerlei activiteiten. Ook vinden het Nederlands Bierproeffestival en de Nederlandse Brouwerijdagen plaats.