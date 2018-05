Deel dit artikel:











Politie zoekt opvarenden watertaxi na botsing Ongeluk_watertaxi_01_1819 Ongeluk_watertaxi_02_1819

Op zaterdag 12 mei botsen op de Maas een sloep en een watertaxi op elkaar. De schipper en de elf opvarenden van de sloep belanden in het water en moeten gered worden.Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval is in volle gang en de politie komt daarom graag in contact met de passagiers van de watertaxi. Zij zijn na het ongeval op de kade afgezet en de politie heeft ze nog niet allemaal gesproken. Bekijk de video: