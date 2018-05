Feyenoorders mogelijk maanden de cel in voor rellen bekerfinale 2016

Justitie heeft straffen tot drie maanden cel geëist tegen drie Feyenoordsupporters voor geweld rond de bekerfinale in 2016. Het drietal zou fans van FC Utrecht hebben uitgedaagd en geslagen.

De supporters zeggen dat de situatie anders was en dat zij zich moesten verdedigen tegen de agressieve Utrecht-aanhang.

“Er kwam 5 duizend man van FC Utrecht aan en waar was de politie? Nergens. Bedankt. Het is een fout van jullie”, beet een van de supporters de officier van justitie toe.

In een linie?

De verdachten stonden bij een patatkraam bij het Stadionviaduct, toen een groep Utrechtsupporters op hen afstormde. Volgens justitie vormden de Rotterdamse verdachten een linie en daagden zij de andere supporters uit.

Het begrip ‘linie’ wekte verbazing bij de verdachten. “We stonden er met zes, zeven man. Gewoon een broodje te eten. Dit is onze wijk, onze club. De eigenaar van de kraam is een vriend van mij.”

Advocaat Frank van Ardenne besloot een toneelstukje op te voeren in de rechtszaal. Hij vroeg zijn cliënt te gaan staan, met de handen in de zakken. “Dit is meneer S. In de linie.”

Metalen schokbreker

Op de beelden is te zien dat zijn cliënt later een slaande beweging maakt naar een Utrechtsupporter, met een metalen schokbreker. “Die had ik net daarvoor opgeraapt en in mijn zak gestopt om te voorkomen dat kinderen hem zouden vinden. Ik begeleidde een vriend, die een beperking heeft. Hij werd aangevallen en daarom heb ik hem verdedigd. Maar ik schaam mij voor de uithaal.”

Tegen de Rotterdammer is een werkstraf van 240 uur geëist. Zijn advocaat bepleitte vrijspraak: niet aangetoond is dat het slachtoffer is geraakt. Daarnaast ziet hij het als zelfverdediging. “Anders was het slecht afgelopen met mijn cliënt en zijn vriend.”

Littekens

De hoogste eis was voor een ‘oud lid van de harde kern’ van Feyenoord. De man heeft een lang strafblad, onder meer voor voetbalgeweld. Hij maakte zich voortdurend boos tijdens de zitting op donderdag.

“Dit is onrecht. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb zelf littekens omdat ik met een riem ben geslagen.” De verdachte noemde de officier van justitie afwisselend ‘showmaster’ en ‘Frank Masmeijer’ en moest herhaaldelijk tot de orde worden geroepen door de rechter.

Tien Utrechtsupporters stonden woensdag terecht, eveneens voor geweld rond de bekerfinale van 2016. Toen zijn straffen tot vier maanden cel geëist . De politie constateert in een rapport dat met name de Utrechtfans die dag ‘opgefokt’ waren, onder invloed van drank en drugs.

De rechter in Rotterdam doet op 8 juni uitspraak in alle zaken.