Mogelijk explosief Villa Thalia Rotterdam naar NFI

De politie heeft het mogelijke explosief dat woensdag werd aangetroffen voor discotheek Villa Thalia in Rotterdam overgedragen aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De Explosieven Opruimingsdienst heeft het voorwerp daar naartoe gebracht.

De politie hoopt dat onderzoekers sporen kunnen vinden van de mensen die het projectiel daar hebben achtergelaten. Zij gaan ook onderzoeken of het explosief echt is of niet.