'Rotterdam niet geteisterd door bedelaars'

Burgemeester Ahmed Aboutaleb herkent zich niet in het beeld dat Rotterdam wordt geteisterd door bedelaars. Volgens hem is het aantal klachten al jaren stabiel op 35, blijkt uit politieregistratie.

Leefbaar Rotterdam stelt dat het aantal bedelaars op de terrassen in met name de Witte de Withstraat en de Meent fors is toegenomen. "Wij horen dat ook van horeca-ondernemers", zegt raadslid Michel van Elck. Hij wil dat de burgemeester stevig optreedt tegen bedelaars.

Onderscheid



Aboutaleb benadrukt dat de gemeente onderscheid maakt tussen professionele bedelaars, die voornamelijk uit Oost-Europa komen, en bekende bedelaars met psychische problemen.

"Tegen de eerst groep treden wij harder op. Bijvoorbeeld in de metro worden bedelaars met muziekinstrumenten niet meer alleen uit de metro gehaald, maar ook aangehouden", zegt de burgemeester.

Hij hoort van ondernemers uit de Witte de Withstraat dat er een groep bekende bedelaars is. "Die horen ook een beetje bij de Witte de Withstraat, zeggen ondernemers tegen mij."