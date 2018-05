Arrestaties voor partij coke tussen ananassen

Vijf mensen zijn onlangs opgepakt voor een lading cocaïne die was verstopt tussen ananassen. Onder hen is een 19-jarige Rotterdammer.

Agenten kwamen de mannen op het spoor in een groot drugsonderzoek. Zij werden opgepakt bij een bedrijf dat handelaren gebruikten als doorvoerlocatie voor drugs. Een van de mannen had zich daar laten insluiten in een koelcel om een partij coke te onderscheppen.

De politie zette een arrestatieteam en een politiehelikopter in toen bleek dat er misschien geweld zou worden gebruikt bij de overdracht van de drugs.

Een paar dagen na de aanhouding werd meer dan 500 kilo coke gevonden in een loods in 's-Gravenzande.

Langer vast



De verdachten zijn twee weken geleden al aangehouden, maar dat kon volgens de politie niet eerder bekend worden gemaakt vanwege het onderzoek.

De verdachten moesten woensdag voor de rechter komen. Die heeft bepaald dat ze de komende drie maanden vast blijven zitten.