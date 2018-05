In Battlefield 5 kun je de oorlog in Rotterdam beleven

Rotterdam is een van de locaties in de nieuwste versie van het wereldberoemde computerspel Battlefield. Spelers moeten tegen elkaar vechten in Rotterdam ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, zegt uitgever EA Games.

Hoe de stad in het oorlogspel te zien zal zijn, is nog niet duidelijk. Op een eerste vrijgegeven afbeelding is het Witte Huis, de Oude Haven en de Maas te zien.

Leren over de oorlog

Van het bekende spel zijn eerdere edities uitgekomen, maar de meeste recente games spelen zich af na de Tweede Wereldoorlog.

"Sindsdien hebben we diverse versies van Battlefield-titels gemaakt in verschillende tijdperken, elk met een andere focus. Maar ik moet bekennen: we wilden altijd terug naar de Tweede Wereldoorlog", zegt Lars Gustavsson, de creatief directeur van Battlefield .

"We besloten om de locaties uit Battlefield 1942 niet opnieuw te bezoeken, maar andere plekken te verkennen en verhalen over de oorlog te vertellen die spelers misschien nog niet kenden."

Paratroepers

In de uitgebrachte trailer van het spel is Rotterdam nog niet specifiek te zien. Wel begint het spel bij 'paratroepers die afdalen bij een cruciale brug'.

"In de multiplayer van Battlefield V vinden gevechten plaats in akkers en moerassen, op bruggen en kanalen, en tussen het puin van verwoeste steden. De gevechten vinden altijd plaats op locaties die cruciaal waren, maar ietwat in de vergetelheid zijn geraakt."

Battlefield 5 komt uit op 19 oktober.