Camera's in Dordtse straat na vechtpartij

De gemeente Dordrecht gaat camera's plaatsen in de Willem Barentszstraat in de Zeehavenbuurt na een vechtpartij eerder deze week. De politie heeft toen acht mensen opgepakt.

In een brief aan buurtbewoners schrijft burgemeester Wouter Kolff dat hij is geschrokken van het incident en dat hij zich zorgen maakt over de buurt.

Er worden zo snel mogelijk twee camera's in de straat geplaatst. De politie leest die 24 uur per dag uit. Ze blijven enkele weken staan. Wat er daarna gebeurt, heeft de gemeente niet bekendgemaakt.

Familieruzie



Volgens de politie was de vechtpartij de climax in een familieruzie . Een 54-jarige Dordtenaar probeerde agenten te lijf te gaan met een klauwhamer toen zij wilden ingrijpen.

De betrokken familie vindt juist dat de politie veel te ver is gegaan in het gebruiken van geweld.

Beelden van de ruzie verschenen later op social media: