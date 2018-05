MH17 neergehaald door Buk-raket van Russische brigade

De Buk-raket waarmee vlucht MH17 in 2014 werd neergehaald was afkomstig van de 53e brigade van het Russische leger uit Koersk. Dat heeft het Joint Investigation Team (JIT) donderdag bekendgemaakt na langdurig onderzoek naar de vliegramp.

Het internationale onderzoeksteam heeft van de Buk-raket een soort vingerafdruk gemaakt en die vergeleken met andere Buk-raketten. Daardoor is er voor het JIT geen twijfel mogelijk dat de Buk-raket die de MH17 neerhaalde van de 53e brigade afkomstig is.

Onderzoekscollectief Bellingcat was eerder al tot dezelfde conclusie gekomen. Het JIT geeft nu pas zekerheid, omdat zij informatie pas naar buiten brengen als ze er helemaal zeker van zijn.

Dat duurde volgens het onderzoeksteam langer, omdat zij een dossier samenstellen dat ook in de rechtszaal overeind moet blijven. Het is nog onduidelijk wie de Buk-raket afvuurde, waarom ze dat deden en wie daar opdracht voor had gegeven.

Regiogenoten

Bij de vliegramp met MH17 boven Oekraïne kwamen in juli 2014 298 mensen om het leven. Onder hen waren 196 Nederlanders, van wie zeker twaalf uit de regio Rijnmond kwamen.

Van twee passagiers zijn nooit lichamelijke resten gevonden. Een van hen kwam uit Maassluis.