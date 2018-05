Vicario tekent eerste profcontract bij Feyenoord

Jaron Vicario heeft donderdag zijn eerste profcontract bij Feyenoord getekend. De 18-jarige aanvaller van Feyenoord Onder 19 tekende een verbintenis tot 2019 met een optie voor nog een jaar.

Vicario is blij met zijn contract en hoopt over een paar jaar in De Kuip te spelen. "Dit contract is een grote stimulans voor me en tegelijkertijd besef ik ook dat ik me moet blijven ontwikkelen, want ik ben er nog lang niet. Ik zal mijn best blijven doen, zodat ik hopelijk over een paar jaar in De Kuip kan gaan spelen", aldus de jongeling op de site van Feyenoord.

De aanvaller kwam in 2016 over van VV Spijkenisse en speelde vervolgens voor Feyenoord Onder 18 en Feyenoord Onder 19. Met Onder 19 maakte Vicario ook al speelminuten in de UEFA Youth League.