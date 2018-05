Ruimer jasje voor Rotterdams Ikazia Ziekenhuis

Naast het Ikazia Ziekenhuis is woensdagmiddag gestart met de nieuwbouw. De extra ruimte die wordt bijgebouwd is nodig om patiënten en medewerkers meer ruimte te geven. Het Rotterdamse ziekenhuis is de afgelopen jaren zo gegroeid dat het ruimtegebrek iedere dag voelbaar is.

Je ziet eigenlijk alleen maar blije gezichten als de eerste paal de grond in gaat. Er wordt niet geheid, maar gedraaid. Gebonk naast je bed is niet fijn als je ligt te herstellen van een ziekte of ingreep.

Algemeen directeur Rob Kieviet: "Ook onze apparatuur zou daaronder te lijden hebben. Daarom is er gekozen voor deze aanpak.

Meer lucht



Ook de medewerkers van het ziekenhuis verwachten dat het erop vooruit gaan dankzij de nieuwbouw. "Het is passen en meten. Ik werk op de COPD-afdeling en het is er soms benauwd", zegt een verpleegkundige. "We krijgen zo letterlijk meer lucht."

Met de extra ruimte gaat het Ikazia geen nieuwe behandelingen aanbieden. Wel wordt de zorg menselijker, denkt Kievit. "Nog klantvriendelijker. Onze medische zorg was al 'state of the art', maar onze kinderafdeling en oncologie gaan echt een nieuw hoofdstuk tegemoet."

Zo zullen kankerpatiënten straks in meer rust en privacy hun chemotherapie kunnen ondergaan, bij voorkeur in een eigen afgescheiden ruimte. Ook rondom de jaarlijks 3 duizend bevallingen en postnatale zorg zal er het nodige verbeteren wat betreft rust en ruimte.

De nieuwbouw opent in 2020. Onder andere de poliklinieken cardiologie, neurologie, en longgeneeskunde krijgen vervangende nieuwbouw. Ook oncologie krijgt een nieuwe afdeling.