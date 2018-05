Restaurant De Jong toch open dankzij nieuwe vergunning

Restaurant De Jong aan de Rotterdamse Raampoortstraat opent donderdagavond gewoon haar deuren. Eigenaar Jim de Jong kroop door het oog van de naald, omdat hij zijn exploitatievergunning vergat te verlengen.

Woensdagavond kreeg hij onverwacht bezoek van twee stadswachten, die hem vertelden dat hij zijn zaak moest sluiten omdat hij geen vergunning meer had. "Zij kwamen tegelijk met de eerste gast binnen, het was daardoor en door de reserveringen later op de avond niet te doen om woensdagavond te sluiten."

Ze kwamen overeen dat de zaak dan vanaf donderdag dicht zou zijn, tot Jim weer een vergunning geregeld had. Via Facebook vroeg hij om hulp.



Op zoek naar hulp

"Het bericht op mijn facebookpagina ging best wel hard rond, terwijl dat helemaal niet de bedoeling was", vertelt een opgeluchte De Jong. "Ik was onder mijn vrienden gewoon op zoek naar hulp."

En met resultaat. Jim werd donderdagmorgen zelf gebeld door de afdeling vergunningen van de gemeente Rotterdam. "Het is in eerste instantie mijn eigen schuld geweest, en ik heb ook mijn excuses gemaakt dat ik het over het hoofd heb gezien."



Vijf jaar

Zijn vergunning was ongemerkt verlopen, omdat Jim niet wist dat zijn vergunning maar voor vijf jaar was. Hij was jong toen hij met zijn zaak begon en heeft er nooit meer aan gedacht.

De gemeente zou Jim in oktober een brief hebben gestuurd over het aflopen van de vergunning, maar die heeft hij nooit ontvangen. Een beetje kritisch is Jim wel. "Wie verwacht er nu dat iemand een agenda heeft die vijf jaar vooruit kan?"

Zijn nieuwe vergunning geldt ook weer voor een periode van vijf jaar. Hoewel hij nu sowieso niet verwacht zijn vergunning ooit nog te laat te verlengen, heeft hij voor de zekerheid alvast maatregelen genomen. "Ik heb het vast in mijn agenda gezet."