Eigenaar Club BLU doet aangifte tegen Aboutaleb

De uitspraken die burgemeester Ahmed Aboutaleb vorige week maandag bij Radio Rijnmond deed over Club BLU, krijgen een vervolg. De eigenaar heeft bij de politie aangifte gedaan wegens laster en smaad.

Aboutaleb was maandag 14 mei te gast bij het programma Rijnmond Nu. Daar werd hem gevraagd naar de situatie rond de uitgaansgelegenheid in Rotterdam-Alexander, die na een reeks van incidenten sinds Kerstmis is gesloten.

"Betrokkene zelf, de exploitant van de club, die zat of zit in kringen die wij met een ingewikkeld woord criminogene kringen noemen", zei Aboutaleb. "Waar hij niet een vrolijke geschiedenis in heeft. Daar wordt hij blijkbaar op afgeperst. Dat maakt het voor mij als burgemeester ook lastig om het voor die ondernemer op te nemen, met die geschiedenis."

De uitspraken werden vorige week herhaald in een uitzending van het tv-programma De Raadkamer van Peter R. de Vries. Onafhankelijk advocaat Peter Plasman zei toen dat hij – mits de burgemeester zijn uitspraak niet kan onderbouwen – vond dat er sprake was van smaad.

Criminogeen

De advocaat van Club BLU, Jan Kabalt, deelt die mening. Het gaat hem vooral om de term criminogeen, wat misdaad bevorderend betekent. Volgens Kabalt is de uitspraak van de burgemeester niet waar en heeft hij deze niet onderbouwd.

De advocaat vindt de uitspraken ook opvallend, omdat Aboutaleb na uitgebreid onderzoek de horecavergunning in eerste instantie aan de eigenaar heeft verstrekt. De burgemeester heeft de club ook gesloten. Volgens Kabalt lijkt het erop dat Aboutaleb met zijn uitspraken zijn besluit aan de buitenwereld probeert te rechtvaardigen.

Kort geding



Maandag staan Club BLU en de gemeente Rotterdam tegenover elkaar in de Rotterdamse rechtbank. Via de bestuursrechter hoopt de eigenaar van Club BLU ervoor te zorgen dat de uitgaansgelegenheid weer open kan. Een eerdere poging in februari strandde

De gemeente Rotterdam reageert niet op de aangifte.