'Een dichtbundel is beter dan een woedende whatsapp naar je ex'

Voor de Rotterdamse schrijfster Elfie Tromp is donderdag een grote dag: haar eerste dichtbundel ligt in de winkel. Victorieverdriet gaat over verwerking, rouw en liefdesverdriet.

"Het is eigenlijk de andere kant van vreugdetranen", legt Tromp uit over de titel van de dichtbundel. "Victorieverdriet is een woord dat ik zelf heb verzonnen. Het typeert heel duidelijk het gevoel dat je hebt na een overwinning en dat je denkt: was dit het nou allemaal waard?"

Tromp had het twee jaar geleden erg moeilijk. Haar moeder kreeg borstkanker en haar relatie ging uit. "Ik ben zelf door een diep dal van rouw en verdriet gegaan. Zo erg, dat het een depressie was. Toen ik terugkeek en weer zin had in het leven vroeg ik me ook af of dit alle ophef waard was."

Die gebeurtenissen waren aanleiding om de gedichtenbundel te schrijven, legt Tromp uit. "Het voelde letterlijk alsof ik uit mijn eigen leven was gegooid, of uit de trein van mijn eigen ambitie. Dit is een soort verslag geworden door een landschap van rouw en verwerking."

Een van de gedichten uit de bundel is Legpuzzel.

Ik leg graag puzzels

Maar ik kreeg jou nooit af

Je was zoveel losse stukken

Ik kwam een eind

Dat moet je met mij eens zijn

Met gevoel, geduld en een portie beginnersgeluk

De randen kloppen

Ik had je bijna opgelost

Ik ben van buiten naar binnen toe begonnen

Voor het hart kreeg ik de kans niet

Je bent andermans legpuzzel nu

Met in het midden

Een gekarteld gat.

"Je gaat door veel stadia van rouw, verdriet, verwijdering. Je neemt de ander en jezelf veel kwalijk. Dit is een soort richtingaanwijzer van alle stadia die je doorloopt", legt Tromp uit. Ze ziet bovenstaand gedicht als een geraffineerde afwijzingsbrief. "Dat is beter dan een woedende whatsapp die je naar je ex stuurt."

Met Tromp gaat het inmiddels heel goed, vertelt ze. Dat is ook hoe Victorieverdriet eindigt: "Het eindigt hoopvol. Je moet je ook weer openstellen voor nieuwe liefde."