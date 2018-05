Geen gevaarlijke stoffen in grond volkstuinen Rotterdam

In vervuilde grond in twee volkstuinen in Rotterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Wethouder Joost Eerdmans zei dat donderdag tegen de gemeenteraad naar aanleiding van bezorgde berichten van tuinders.

De vervuiling kwam een paar weken geleden aan het licht toen het ging regenen. Mensen die een tuintje hebben aan het Geelkruid in Ommoord en de Lieven de Keystraat in het Lage Land vonden in de grond onder meer puin en stapten naar de gemeente.

De stukken grond worden gebruikt door onder anderen ouderen en kinderen van basisscholen die daar een schooltuintje houden.

"Er is meteen werk van gemaakt. Het puin is eruit gehaald en de grond is bij beide complexen weggehaald", zegt Eerdmans.

Hij zegt dat er een chemische keuring is gedaan en dat daaruit is gebleken dat er geen lood of andere gevaarlijke stoffen zijn gevonden. "De kans dat er asbest in zit is nul." Wel laat hij de Milieudienst Rijnmond DCMR nog een keer extra onderzoek doen uit voorzorg.

De grond is vermengd geraakt met puin bij een aannemer uit Ridderkerk. Bij het inladen van de grond is het misgegaan, zegt Eerdmans. Volgens hem zijn er verder geen andere volkstuinen waar de vuile grond terecht is gekomen.