Verdachten Vestia-schandaal voor de rechter

Zeven verdachten die betrokken zouden zijn bij het financiële schandaal rond de Rotterdamse woningcorporatie Vestia, stonden donderdag voor de rechter. Op de zitting moesten de twee hoofdverdachten, Marcel de V. en Arjan G., verantwoording afleggen over beschuldigingen van omkoping, oplichting, fraude en witwassen.

Vestia kwam in 2012 in financieel zwaar weer toen bleek dat de woningcorporatie voor 23 miljard euro aan derivaten had afgesloten. Die worden door bedrijven gebruikt om het risico over leningen af te dekken voor het geval de rente stijgt.

Toen de rente flink zakte, ging het mis. Uiteindelijk bedroeg de schade voor Vestia na noodingrepen 2,7 miljard euro.

Commissie

De V. was jarenlang kasbeheerder bij Vestia. Hij bouwde de derivatenportefeuille op tot 2010. Als tussenpersoon regelde G. honderden derivaten bij verschillende banken. Die betaalden hem voor deze contracten zo'n 20 miljoen euro aan commissie.

G. sluisde daarvan ongeveer 10 miljoen euro door naar De V., die daarover niets meldde aan zijn werkgever Vestia.

Volgens de rechter had De V. deze inkomsten moeten melden bij de Rotterdamse woningcorporatie. De V. zei dat hij de betalingen zag als neveninkomsten. Daarover stond in zijn arbeidscontract niets vermeld. Hij gaf deze betalingen ook gewoon op aan de belastingen, zegt hij.

Volgens De V. ging hij altijd voor de scherpste prijzen van contracten in het belang van Vestia. Ook zegt hij dat hij Vestia met de betalingen aan zichzelf niet heeft benadeeld.

In 2017 sleepte Vestia hem voor de rechter en eiste een schadevergoeding. De rechtbank bepaalde toen dat hij 11,5 miljoen euro moet terugbetalen aan zijn oude werkgever.

De rechtbank trekt zes dagen voor dit proces uit.