Vliegenoverlast Heijplaat veroorzaakt door kinderboerderij

De oorzaak van de vliegenoverlast waar bewoners van Rotterdam-Heijplaat al tijden over klagen, is bekend. Niet de afvalverwerkers in de buurt, maar de plaatselijke kinderboerderij is de boosdoener.

Bij kinderboerderij De Heij zijn veel eitjes en maden van de kleine kamervlieg aangetroffen in kippenmest, blijkt uit onderzoek dat de gemeente Rotterdam heeft laten uitvoeren. Dat is het soort vlieg waar Heijplaters veel overlast in hun eigen tuinen en huizen van ervaren. De vlieg ontwikkelt zich goed in de mest van vogels.

Volgens de gemeente is het mogelijk dat de kinderboerderij niet de enige bron is van de vliegenoverlast, maar er lijkt wel een duidelijk verband te zijn. Dit geldt niet voor de overlast die bewoners vorig jaar hadden: toen was het namelijk een andere vliegensoort die verantwoordelijk was voor de meeste overlast.

Bewoners van Heijplaat suggereerden eerder deze maand dat de vliegenoverlast wel eens veroorzaakt zou kunnen zijn door de naastgelegen afvalbedrijven Suez en Renewi. Maar uit het onderzoek blijkt dat bij Renewi, voorheen Van Gansenwinkel, nauwelijks vliegen zijn aangetroffen.

Bij Suez zijn wel vliegen gevonden, maar dat blijkt een andere soort te zijn dan de kleine kamervlieg. Er zijn daarnaast ook maden en poppen aangetroffen van andere vliegensoorten. De plaagdierbeheersing bij Suez is wel een aandachtspunt voor de gemeente.

Probleem aanpakken

De gemeente en Milieudienst Rijnmond DCMR zijn met de kinderboerderij in gesprek om maatregelen te nemen tegen de vliegenoverlast. Maar ook op andere plekken in de buurt kunnen de vliegen zich verder ontwikkelen, zoals in tuinen waar mensen kippen of andere vogels houden.

Door die verspreiding verwacht de gemeente niet dat de overlast van vliegen deze zomer voorbij zal zijn. De gemeente blijft de situatie monitoren. Er komt een monitoringssysteem op alle vermoedelijke overlastgevende locaties om de ontwikkeling van vliegen in de gaten te houden.