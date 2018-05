Waterscooter reddingsbrigade Hoek van Holland gestolen

De waterscooter van de reddingsbrigade Hoek van Holland is gestolen. Het zware en opvallende voertuig is in het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 mei met trailer en al meegenomen vanuit een loods aan de Schelpweg in Hoek van Holland.

De waterscooter is voor veel badgasten op warme stranddagen een vertrouwd beeld. Het vaartuig wordt vooral preventief ingezet. Maar de scooter is ook onmisbaar als het gaat om mensen in nood. De scooter kan supersnel bij drenkelingen zijn. Het is daarom van het grootste belang dat hij terug wordt gevonden. De scooter is fel oranje en heeft blauw-witte strepen.

Wie heeft iets gezien of gehoord op 19 en of 20 mei? Wie weet waar de waterscooter nu is? Ook komt de politie graag in contact met mensen die mogelijk bewakingscamera’s in de omgeving hebben. U kunt bellen met 0800-6070.