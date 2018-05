Deel dit artikel:











Eigenaren gestolen fietsen gezocht Diefstal_fietsen_01_1819 Diefstal_fietsen_02_1819

Van wie zijn deze fietsen? Ze zijn mogelijk gestolen in de omgeving Blaak-Mariniersweg-Maasboulevard in Rotterdam.De fietsen worden aangetroffen bij twee Rotterdammers van 36 en 41 jaar. Ze worden op vrijdag 11 mei betrapt in het centrum van Rotterdam. De meeste van de gestolen fietsen zijn inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar, maar deze twee nog niet. Dus van wie zijn ze? Bel 0900-8844.