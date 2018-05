Feyenoord bindt talent Bannis

Naoufal Bannis heeft donderdag zijn eerste profcontract bij Feyenoord getekend. De zestienjarige spits uit Feyenoord Onder 17 ondertekende een verbintenis tot 2021.

Bannis is trots op zijn verbintenis bij de Rotterdamse club. "Dit contract is een eerste droom die uitkomt. De volgende droom staat alweer klaar: voor het eerste van Feyenoord voetballen. Daar ga ik de komende jaren heel hard aan werken", aldus de spits op de site van Feyenoord.

De aanvaller kwam in de zomer van 2016 over van de jeugdopleiding van ADO Den Haag. Bij Feyenoord speelt Bannis voornamelijk in het Onder 17 elftal van Feyenoord. De spits maakte ook al minuten in bij het team Onder 19, daar kwam hij in de mini-klassieker tot scoren en gaf hij ook een assist.

Eerder vandaag tekende talent Jaron Vicario ook zijn eerste profcontract.